Energia: il Qatar mira a investire in progetti di ricerca di idrocarburi in Iraq

Il Qatar manifesta il proprio interesse negli investimenti in progetti di ricerca di petrolio e di gas in Iraq. Lo ha confermato il ministro del Petrolio dell'Iraq, Hayan Abdel Ghani al Sawad, ieri, durante il Qatar Economic Forum, come riferisce il quotidiano qatariota "Gulf Times". Secondo Al Sawad, infatti, il Forum è stato un'opportunità per annunciare diversi progetti che il governo di Baghdad vorrebbe sviluppare nel settore dell'energia nel prossimo futuro, in particolare nell'ovest del Paese. Il ministro del Petrolio iracheno, infatti, ha dichiarato di averne discusso con il ministro degli Affari energetici del Qatar e amministratore delegato della Qatar Energy, Saad bin Sherida al Kaabi, rivolgendo un appello alle compagnie internazionali a partecipare all'attuale fase di investimenti, che hanno un ruolo fondamentale nel fornire elettricità all'Iaq, ma anche garantire risorse finanziarie a Baghdad. La Qatar Energy, intanto, è entrata a far parte del Gas Growth Integrated Project, in Iraq, possedendone il 25 per cento. Delle restanti quote, il 30 per cento è di proprietà dell'irachena Basra Oil Company, il 45 per cento della TotalEnergies e il 25 per cento della Qatar Energies.