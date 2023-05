Usa-Cina: blocco vendite chip Micron, deputato chiede rappresaglia contro Cxmt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato statunitense Mike Gallaher ha chiesto al dipartimento del Commercio Usa di imporre sanzioni alla compagnia cinese produttrice di chip di memoria Changxin Memory Technologies (Cxmt), in risposta alla decisione di Pechino di proibire la vendita in Cina di alcuni dei chip prodotti dal colosso statunitense Micron. Le restrizioni imposte a Micron sono l'ultimo sviluppo dello scontro per il primato tecnologico tra le due maggiori potenze mondiali. Il provvedimento assunto da Pechino è stato definito "infondato dalla portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre. Il dipartimento del Commercio ha riferito di essere in "contatto diretto" con le autorità cinesi in merito alle attività di Micron. (segue) (Was)