Usa-Cina: blocco vendite chip Micron, deputato chiede rappresaglia contro Cxmt (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prodotti della società statunitense di microchip Micron comportano "significativi rischi" alla sicurezza nazionale della Cina. Lo ha stabilito l'Amministrazione cinese del cyberspazio (Cac), ordinando alle compagnie che operano nelle "infrastrutture digitali critiche" di non rifornirsi più dalla compagnia Usa. "La revisione condotta sui prodotti di Micron ha determinato che i prodotti dell'azienda comportano seri rischi alla sicurezza della rete, cosa che a sua volta determina significativi rischi alla sicurezza nazionale della Cina", si legge in un comunicato diffuso all'inizio di questa settimana. Le autorità cinesi avevano annunciato la revisione sui prodotti di Micron alla fine dello scorso marzo, e l'azienda con base in Idaho aveva fatto sapere che avrebbe collaborato con le agenzie di Pechino. (segue) (Was)