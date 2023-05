Usa-Cina: blocco vendite chip Micron, deputato chiede rappresaglia contro Cxmt (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bocciatura dei prodotti Micron s'inserisce nell'ambito di un conflitto sempre più acceso tra gli Stati Uniti e la Cina su microchip e semiconduttori. A partire dallo scorso autunno, le autorità di Washington hanno imposto una serie di restrizioni all'esportazione di tali tecnologie alla Cina e, in particolare, ad alcune aziende accusate di avere stretti legami con le forze armate, tra le quali la Yangtze Memory Technologies. Micron deve alla Cina circa il 10 per cento delle sue entrate. (Was)