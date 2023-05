Iraq: iniziata costruzione di una barriera intorno campo profughi di Makhmour

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comando di Ninive delle Forze armate irachene ha iniziato la costruzione di una barriera intorno al campo profughi di Makhmour, 60 chilometri a sud-est di Erbil. Lo ha riferito ieri l’emittente radiotelevisiva curda “Rudaw”, alla quale il commissario del distretto di Makhmour, Rizkar Muhammad, ha precisato che la decisione è stata presa dal comando generale delle Forze armate di Baghdad. I militari hanno dato avvio ai lavori, scavando un fossato attorno al campo, che ospita circa 10.000 curdi, fuggiti dalla Turchia a metà degli anni ‘90, quando infuriava lo scontro tra il governo di Ankara e il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk). Per questo, l’aviazione militare turca ha spesso preso di mira l’area, ma le autorità di Baghdad intendono fugare ogni possibile pretesto per ulteriori operazioni, stabilendo un sistema di controllo degli accessi al campo. Oltre al fossato, saranno erette torrette di guardia lungo il perimetro e barriere di cemento sulla strada che porta al complesso. Il 20 marzo scorso, i ministri della Difesa e dell’Interno avevano visitato il campo di Makhmour, avanzando quattro proposte ai responsabili, tra le quali il libero accesso per la polizia locale e l’erezione di barriere di cemento lungo la strada. (Res)