Turchia: media, smantellata cellula che colpiva obiettivi iraniani a Istanbul per Israele

- L’Organizzazione nazionale dell’intelligence della Turchia (Mit) ha smantellato una cellula che effettuava missioni di spionaggio per conto dei servizi segreti israeliani (Mossad), contro obiettivi iraniani a Istanbul. Lo ha riferito ieri il quotidiano panarabo con sede a Beirut, “Al Mayadeen”, citando media turchi. L’operazione, effettuata dal Mit in collaborazione con la procura di Istanbul, ha condotto lunedì sera all’arresto di undici persone, di cui due cittadini turchi, accusati di condurre missioni di spionaggio per conto del Mossad ai danni di 23 uomini d’affari che intrattenevano “relazioni commerciali” con l’Iran. Lo scorso anno, le autorità di Ankara avevano arrestato in tutto 44 persone con l’accusa di lavorare per i servizi segreti israeliani in territorio turco, in quel caso ai danni di individui e organizzazioni non governtive palestinesi. (Res)