Arabia Saudita: incontro vice ministro Esteri con Organizazione cooperazione Shanghai

- Il vice ministro degli Esteri dell’Arabia Saudita, Waleed bin Abdulkarim el Khereiji, ha incontrato ieri il vice segretario generale dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, Shri Janesh Kain. Lo ha riferito l’agenzia di stampa saudita “Spa”. Durante il colloquio, i due hanno discusso della cooperazione tra Riad e l’organizzazione in diversi settori e hanno rievocato gli impegni di entrambi per diffondere la prosperità dei Paesi e delle popolazioni del mondo. All’incontro ha partecipato l’ambasciatore dell’Arabia Saudita in Cina, Abdulrahman al Harbi. (Res)