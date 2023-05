Siria: Osservatorio, Turchia si ritira da postazioni a Idlib, nel nord-est del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia ha ritirato i suoi militari dalla prima linea di fronte, nelle campagne di Idlib, nel nord-est del Paese. Lo ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo. I militari turchi, quindi, hanno restituito ai civili i terreni da loro occupati dal 2020, in particolare le postazioni di Maarat al Naasan e nei pressi di Saraqeb, nell’est del governatorato di Idlib. Secondo il Sohr, le Forze armate di Ankara intendono ritirarsi nei prossimi giorni da tutti i posti di blocco militari nell’interno del governatorato, arretrando le proprie postazioni, al fine di rafforzare la linea del fronte con Damasco. (Res)