Corea del Sud-Usa: semiconduttori, Seul chiede di rivedere vincoli a nuovi stabilimenti in Cina

- La Corea del Sud ha chiesto agli Stati Uniti di rivedere i criteri per l'accesso ai nuovi sussidi all'industria dei semiconduttori previsti dal cosiddetto "Chips Act", approvato da Washington lo scorso anno per sostenere l'industria nazionale e contenere l'ascesa della Cina nel settore dei microchip. E' quanto emerge da documenti rilanciati dalla stampa coreana, secondo cui Seul ha chiesto in particolare di rivedere le regole che proibiscono alle aziende beneficiarie di sussidi statunitensi di costruire nuovi stabilimenti in Cina nella misura superiore al 5 per cento della loro capacità produttiva esistente. In un documento pubblico, la Corea del Sud afferma che tali limitazioni costituiscano un "onere irragionevole per le aziende che investono negli Stati Uniti". Le compagnie coreane Samsung Electronics e Sk Hynix, i due maggiori produttori mondiali di chip di memoria, hanno investito miliardi di dollari nella realizzazione di stabilimenti in Cina. Samsung sta anche lavorando alla realizzazione di uno stabilimento produttivo nel Texas che potrebbe arrivare a costare 25 miliardi di dollari, e teme di venire esclusa dai sussidi statunitensi al settore. Sk Hynix intende investire 15 miliardi di dollari nel settore dei microchip Usa, e punta a sua volta ad accedere ai sussidi del "Chips Act". (Git)