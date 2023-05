Giappone: Kishida conferma discussioni per apertura ufficio Nato a Tokyo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La cooperazione pratica comprende un'ampia gamma di settori, tra cui la difesa informatica, sicurezza, assistenza umanitaria e soccorsi in caso di calamità, non proliferazione, scienza e tecnologia e sicurezza umana Per quanto riguarda i piani per aprire un ufficio di collegamento in Giappone, non entreremo nei dettagli delle deliberazioni in corso tra gli alleati della Nato. Ma in generale, la Nato ha uffici e accordi di collegamento con una serie di organizzazioni internazionali e Paesi partner, e gli alleati valutano regolarmente tali accordi di collegamento per garantire che soddisfino al meglio le esigenze sia della Nato che dei nostri partner”, ha concluso la portavoce. (Git)