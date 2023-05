© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli obiettivi prioritari delle linee guida del Piano 2023-2026 di Mediobanca puntano a una crescita dei ricavi a 3,8 miliardi di euro, con un tasso di crescita medio annuo del 6 per cento. L'utile per azione pari a 1,8 euro, con un incremento medio annuo del 15 per cento. Dividendi distribuitui nel triennio pari a 3,7 miliardi, che corrisponde a un payout del 70 per cento. (Rem)