Libano: Procura di Parigi, 4 luglio verdetto su sequestro beni governatore Banca centrale

- La Procura di Parigi ha reso noto che emetterà il proprio verdetto sul sequestro del patrimonio finanziario e immobiliare del Governatore della Banca centrale del Libano (Banque du Liban, Bdl), Riad Salamé, per un valore complessivo di decine di milioni di euro. Lo ha riferito il quotidiano libanese “L’Orient le Jour”, precisando che Salamé continua a rifiutare di autorizzare la revoca del segreto bancario sulle sue transazioni finanziarie. Ieri, intanto, la procura generale tedesca aveva informato la magistratura libanese di aver emesso un mandato d’arresto ai danni di Salamé, con le accuse di “corruzione, falso, riciclaggio di denaro e appropriazione indebita”. Da parte sua, il governatore della Bdl, indagato in sei Paesi europei (Svizzera, Francia, Germania, Lussemburgo e Liechtenstein), ha negato tutte le accuse a suo carico. Una fonte informata dei fatti, inoltre, ha riferito al quotidiano emiratino “The National” che Berlino ha già notificato all’Interpol il mandato d’arresto per Salamé. Oggi, invece, il governatore della Bdl sarà ascoltato dal pubblico ministero libanese, Ghassan Oueidat, in relazione all’avviso rosso emesso lo scorso 17 maggio dall’Interpol. (Lib)