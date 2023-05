Imprese: Nagel (Mediobanca), puntiamo a crescita attività a basso assorbimento capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal nuovo piano al 2026 di Mediobanca, “con il piano One Brand - One Culture, Mediobanca intende realizzare una crescita sostanziale delle attività a basso assorbimento di capitale, puntando a conseguire i migliori rendimenti di settore, associati a un basso profilo di rischio e a un significativo aumento della remunerazione degli azionisti. Questo entusiasmante percorso sarà compiuto rimanendo ancorati alla 'scuola di banca responsabile' saldamente radicata nel Dna della Banca". Lo comunica in una nota in occasione della pubblicazione del nuovo piano 2023-2026, Alberto Nagel, Amministratore Delegato di Mediobanca.(Rem)