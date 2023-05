Cambogia: premier Hun Sen, Paesi stranieri non si intromettano nel processo elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il primo ministro della Cambogia, Hun Sen, ha sollecitato la comunità internazionale a esimersi dal commentare la situazione nel Paese in vista delle elezioni parlamentari che si terranno il 23 luglio. "Da ora sino al giorno delle elezioni, per favore, mantenete il silenzio", ha dichiarato il premier secondo i media pro-governativi cambogiani. "Lasciata che usiamo le regole locali per risolvere il problema della democrazia in Cambogia. Il primo ministro prega gli altri Paesi di rimanere in silenzio sino alle elezioni". Nel frattempo, le autorità di Phnom Penh denunciano presunti complotti ai danni del governo. Questa settimana funzionari di governo hanno arrestato tre agricoltori, accusandoli di pianificare una "rivoluzione dei contadini" ispirata al Pol Pot; un altro presunto complotto avrebbe coinvolto un membro del Partito della luce di candela, la principale forza di opposizione del Paese esclusa dalle prossime elezioni.