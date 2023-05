Cina: Casa Bianca, accuse di Pechino contro prodotti di Micron sono infondate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le affermazioni delle autorità di Pechino in merito ai prodotti della società statunitense Micron, che secondo l’Amministrazione cinese per il cyberspazio (Cac) comporterebbero “significativi rischi” per la sicurezza nazionale, sono infondate. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. “Siamo certamente preoccupati per le azioni del governo cinese contro le aziende statunitensi, e il dipartimento del Commercio è in contatto con Pechino per spiegare il nostro punto di vista”, ha detto. (Was)