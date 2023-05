Maltempo: Foti (Fd'I), su dissesto idrogeologico si spende meno di quanto stanziato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario per l'emergenza maltempo in Emilia Romagna "verrà deciso dal governo nella sua collegialità. È bene ricordare che il presidente Bonaccini, come tutti i governatori di regione, è già commissario per l'emergenza idrogeologica. Il vero problema in Italia è che sull'assetto idrogeologico si spende molto di meno di quanto viene stanziato". Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti durante la trasmissione Stasera Italia in onda su Rete4. Mediamente, infatti, si spende "una media di 350milioni l'anno a fronte di 1miliardo e 100milioni l'anno, disponibili fino al 2030. Ci sono poi delle regioni che non hanno minimamente approntato dei piani stralcio. Questa è una situazione che dev'essere superata immediatamente anche, a volte, con la nomina di commissari ad acta perché se qualcuno non fa il proprio dovere pur essendoci i soldi a disposizione il problema deve essere risolto", ha concluso.(Rin)