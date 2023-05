Brasile: ministero Finanze prevede crescita pil all'1,91 per cento nel 2023 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto previsto dalla Commissione economica delle Nazioni Unite per l'America latina e i Caraibi (Cepal) nell'aggiornamento del 21 aprile, il Brasile dovrebbe registrare una crescita economica dello 0,8 per cento nel 2023. Nelle "Previsioni di crescita 2023", la Cepal ha rivisto al ribasso la stima per il 2023 dallo 0,9 ipotizzato nella pubblicazione del 15 dicembre. Per la Banca Mondiale l'economia del Brasile registrerà nel 2023 un'espansione allo 0,8 per cento. Nel rapporto "Il potenziale dell'integrazione, opportunità in una economia globale in cambiamento", pubblicato il 4 aprile, la Bm conferma le stime per il Paese indicate nel rapporto sulle prospettive economiche globali presentato il 10 gennaio. (segue) (Brb)