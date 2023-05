Brasile: ministero Finanze prevede crescita pil all'1,91 per cento nel 2023 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella relazione trimestrale sull'inflazione presentata il 30 marzo la Bc riferiva che "la decelerazione è influenzata dalla diminuzione del ritmo della crescita globale e dagli impatti cumulativi della politica monetaria domestica caratterizzata da alti tassi di interesse per contenere l'inflazione". Tuttavia prevede una crescita del Pil pari all'1,2 per cento nel 2023 rivedendo al rialzo dello 0,2 la precedente previsione di dicembre 2022. Anche l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) ha il 17 marzo rivisto le previsioni di crescita del Brasile per l'anno in corso, portandole all'1 per cento. (Brb)