Difesa: segretario Usa sente omologo ucraino, ribadito sostegno contro Mosca

- Il segretario alla Difesa statunitense, Lloyd Austin, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo ucraino, Oleksii Reznikov, in vista della riunione virtuale del gruppo di contatto per la difesa ucraina in programma per giovedì 25 maggio. Durante la riunione, riferisce una nota del Pentagono, i presenti discuteranno le misure da mettere in campo per rafforzare le capacità militari e la difesa aerea dell’Ucraina contro gli attacchi della Federazione Russa. Austin ha anche aggiornato la controparte sugli ultimi aiuti militari inviati da Washington a Kiev. (Was)