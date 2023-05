Usa-Cina: arrivato a Washington il nuovo ambasciatore Xie Feng

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo inviato della Cina negli Stati Uniti, Xie Feng, è arrivato a Washington ieri. Lo ha reso noto l'ambasciata cinese negli Usa, pochi giorni dopo le dichiarazioni ottimistiche del presidente Joe Biden in merito alla possibilità di un "disgelo" tra le due maggiori potenze mondiali. Xie, ex viceministro degli Esteri ed esperto di relazioni tra Stati Uniti e Cina, assume l'incarico lasciato vacante da Qin Gang, divenuto ministro degli Esteri lo scorso dicembre. Al suo arrivo a un aeroporto a New York, il nuovo ambasciatore ha avvertito che le relazioni tra Stati Uniti e Cina scontano "serie sfide e difficoltà", ma ha aggiunto che i due Paesi dovrebbero "gestire le divergenze" e affrontare adeguatamente i principali nodi di criticità nelle relazioni bilaterali, a cominciare dalla questione di Taiwan. Il portavoce del dipartimento di Stato Usa Matthew Miller ha dichiarato ieri che il governo statunitense "dà il benvenuto" all'ambasciatore cinese ed è pronto a lavorare con il funzionario. "Restiamo impegnati a mantenere i canali di comunicazione per gestire responsabilmente la competizione, come abbiamo affermato in una serie di occasioni", ha aggiunto il portavoce. (Was)