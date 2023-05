Australia-India: Modi solleva questione degli attacchi ai templi indù (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India ha intrapreso la sua visita in Australia lunedì, incontrando alcuni imprenditori e altre personalità. In particolare, il premier ha avuto un colloquio con Andrew Forrest, fondatore e presidente esecutivo di Fortescue Metals Group e Fortescue Future Industries, incentrato su possibili progetti in India nel campo dell’idrogeno verde. Il leader di Nuova Delhi ha poi parlato di investimenti con Paul Schroder, amministratore delegato del fondo previdenziale AustralianSuper, e di investimenti nel settore minerario con Gina Rinehart, presidente di Hancock Prospecting Group, Roy Hill, S. Kidman & Co. A seguire Modi ha avuto incontri col premio Nobel per la fisica Brian P. Schmidt, presidente dell’Università australiana nazionale di Canberra; con Toby Walsh, capo ricercatore dell’Istituto per l’intelligenza artificiale dell’Università del Nuovo Galles del Sud a Sydney, col sociologo Salvatore Babones e con l’esperto di questioni umanitarie Mark Balla. Il primo ministro ha incontrato anche l’artista aborigena Danielle Mate Sullivan, il cantante Guy Theodore Sebastian e lo chef Sarah Todd. (segue) (Res)