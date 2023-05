Australia-India: Modi solleva questione degli attacchi ai templi indù (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Modi è giunto in Australia dalla Papua Nuova Guinea, dove ha partecipato, a Port Moresby, al terzo vertice del Forum for la cooperazione tra l’India e le Isole del Pacifico (Fipic) e ha avuto colloqui bilaterali. Il Forum comprende 14 Stati insulari dell’Oceano Pacifico: Figi, Papua Nuova Guinea, Tonga, Tuvalu, Kiribati, Samoa, Vanuatu, Niue, Micronesia, Marshall, Cook, Palau, Nauru e Salomone. Precedentemente il leader indiano, come presidente del G20, è stato in Giappone, dove ha partecipato al vertice del G7 di Hiroshima, a quello del Quad e ha avuto una serie di incontri bilaterali, tra cui quello con il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelenskyy. (Res)