Roma: arriva il regolamento dei beni comuni, gestione condivisa di strade e parchi

- Al via i patti di collaborazione tra amministrazione comunale e associazioni cittadine per la gestione condivisa di strade e parchi ma anche di attività di promozione e tutela del patrimonio sociale e culturale. In 300 città d'Italia il regolamento ha prodotto 7.000 patti di collaborazione tra Comuni e associazioni di quartiere. L'Assemblea capitolina ha approvato oggi il regolamento sui beni comuni. Entro tre mesi sarà istituito il Forum della cittadinanza attiva e le realtà associative che vorranno partecipare potranno individuare un responsabile per le comunicazioni e sottoscrivere un patto con l'amministrazione. Il patto disciplinerà oneri e onori. "L'iter che ha portato a questa delibera è iniziato nei primi mesi del 2022 partendo dalla proposta avanzata dalla Rete dei beni comuni che includeva oltre un centinaio di associazioni", ha spiegato l'assessore al Decentramento, Andrea Catarci. "A partire da quel testo abbiamo aperto un processo partecipativo. Il percorso ha visto quattro incontri pubblici presso la Casa della città e nel lasso di tempo, tra un incontro e l'altro, è arrivato un numero notevole di suggerimenti - ha aggiunto -. L'atto è andato ai Municipi in autunno scorso, è stato approvato dalla giunta capitolina e poi è tornato ai Municipi ed è tornato in Campidoglio con pareri e controdeduzioni. Il regolamento ha l'obiettivo di dotare Roma Capitale di un importante strumento di partecipazione e amministrazione condivisa che, in altre 300 città, ha già portato a 7.000 patti di collaborazione". (segue) (Rer)