Maltempo: fonti Mur, in decreto didattica e lauree a distanza, Pc per studenti

- All’interno del decreto Maltempo approvato oggi dal Consiglio dei ministri, specificano fonti del ministero dell’Università e della ricerca, specificano che sono state inserite norme per supportare Università, Conservatori e Accademie Afam presenti nei territori dell’Emilia Romagna colpiti dall’alluvione e con immobili dichiarati inagibili, si dà facoltà agli Atenei e alle istituzioni dell’Alta formazione di prevedere la didattica a distanza e di poter utilizzare la stessa modalità per lo svolgimento degli esami e delle sessioni di laurea per gli anni accademici 2021/2022 e 2022/2023. Inoltre il ministero destinerà risorse alle Università e alle istituzioni Afam per l’acquisto di Pc e Tablet da dare in comodato d'uso agli studenti che dovranno continuare gli studi a distanza. Per la norma vengono stanziati circa 10 milioni di fondi Mur, ma sulle coperture si stanno facendo gli ultimi aggiustamenti tecnici. Infine si sta lavorando a due Fondi di solidarietà, sia per le sedi universitarie coinvolte, sia per le Afam, per supportare docenti, ricercatori e dipendenti che vivono nei comuni colpiti dall’alluvione. (Rin)