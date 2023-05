Usa: cani robot per la polizia di Los Angeles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio cittadino di Los Angeles ha autorizzato la fornitura di "cani robot" al dipartimento di polizia cittadino. Il Consiglio ha approvato con otto voti favorevoli contro quattro la donazione alla forza di polizia del primo "Veicolo di terra quadrupede senza equipaggio", a dispetto delle critiche suscitate dal progetto tra l'opinione pubblica. Il primo esemplare del robot quadrupede, del valore di 277.917 dollari, verrà fornito dalla Los Angeles Police Foundation, un ente non profit istituito per assistere il dipartimento di polizia locale. Il robot è stato fabbricato da Boston Dynamics, azienda statunitense della robotica divenuta celebre negli ultimi anni per i video che vedono protagonisti proprio i suoi modelli di robot. Il dipartimento di polizia dovrebbe utilizzare il robot per la perlustrazione e il pattugliamento in zone ad alto rischio. Secondo i consiglieri cittadini contrari alla fornitura, però, l'adozione del quadrupede meccanico costituisce "un'espansione degli attuali limiti della sorveglianza di polizia". Alcuni politici ed associazioni temono inoltre che la tecnologia possa essere utilizzata sproporzionatamente nei confronti delle comunità di colore. Il dipartimento di polizia di New York aveva adottato robot simili nel 2021, e aveva poi cancellato il progetto a seguito di polemiche analoghe, salvo ripristinarlo il mese scorso. Dallo scorso anno "cani robot" sono in servizio anche col Dipartimento dei vigili del fuoco di New York, che li utilizzano in attività di ricerca e soccorso. (Was)