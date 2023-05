Trasporti: Bassato (AdR), Roma sta diventando destinazione per tutte le stagioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato dei voli aerei a Roma "è robusto, non solo per l'estate. Si vede già qualcosa per l’inverno 2023-2024. C'è una tendenza alla destagionalizzazione dei collegamenti, perché Roma sta diventando una destinazione valida per tutto l’anno". Lo ha detto il chief aviation officer di Aeroporti di Roma, Ivan Bassato, in occasione della presentazione dei voli estivi diretti per l'Australia a Palazzo Colonna a Roma. (Rer)