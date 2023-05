Usa: incriminazione di Trump, il processo si terrà il 25 marzo 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice Juan Merchan ha fissato per il 25 marzo 2024 la data del processo penale contro Donald Trump a New York, dopo che l’ex presidente degli Stati Uniti è stato incriminato il mese scorso con 34 capi d’accusa per falsificazione di documenti societari. Durante una breve udienza organizzata questa mattina, Merchan ha emesso anche una ordinanza nei confronti di Trump, spiegando “cosa potrà e non potrà dire” pubblicamente in merito al caso e alle prove presentate dall’accusa nei suoi confronti. L’ex presidente si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse, che riguardano un totale di tre pagamenti effettuati dal suo staff nei confronti di altrettante donne, con le quali avrebbe avuto relazioni extraconiugali, per insabbiare le storie e non danneggiare così la sua immagine. Le indagini del procuratore distrettuale Alvin Bragg si sono concentrate soprattutto sul pagamento di 130 mila dollari inviato alla pornoattrice Stormy Daniels. (Was)