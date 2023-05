© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arrivano in Italia questa sera 40 militari della protezione civile francese con attrezzature di pompaggio. Lo ha scritto in italiano e in francese il presidente Emmanuel Macron su Twitter. "Vengono a portare il loro sostegno alle squadre di soccorso dopo le alluvioni. La solidarietà in atto", ha aggiunto il capo dello Stato. (Frp)