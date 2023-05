Usa: Casa Bianca su debito, 14mo emendamento non risolve il problema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, al momento non ha in programma di invocare il 14mo emendamento della Costituzione per porre fine unilateralmente alla crisi riguardante il tetto del debito federale, evitando così un default che potrebbe verificarsi già dal primo giugno. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. “Si tratta di una ipotesi che non consente di risolvere il problema che abbiamo in questo momento”, ha detto. (Was)