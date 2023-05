Difesa: segretario Usa incontra omologa ceca, firmato accordo di cooperazione bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa statunitense, Lloyd Austin, ha incontrato al Pentagono l’omologa della Repubblica Ceca, Jana Cernochova. Le parti, riferisce una nota, hanno discusso il futuro della partnership tra i due Paesi nel campo della sicurezza, e hanno anche firmato un accordo bilaterale teso a rafforzare la collaborazione in materia di difesa, con particolare attenzione alle operazioni nel quadro della Nato e alla sicurezza transatlantica. Il colloquio si è incentrato anche su una serie di temi regionali, come la guerra in Ucraina e le misure da mettere in campo contro la Russia. (Was)