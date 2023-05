Russia: leader dissidenti Nikitin, impieghiamo mezzi Usa in incursione a Belgorod

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I combattenti del Corpo volontario russo, uno dei gruppi dissidenti che ha effettuato un'incursione nella regione di Belgorod, al confine con l'Ucraina, stanno utilizzando veicoli militari di fabbricazione statunitense. Lo ha detto il leader del gruppo, Debian Nikitin, al "Financial Times". Si tratta di almeno due veicoli corazzati M1224 MaxxPro e diversi Humvee, ha detto Nikitin, rifiutandosi di rivelare come sono stati ottenuti. Alcuni filmati del ministero della Difesa russo hanno mostrato dei veicoli tattici fabbricati negli Stati Uniti, danneggiati da colpi di arma da fuoco e apparentemente abbandonati. L'Ucraina ha ricevuto tali mezzi come parte dell'assistenza militare da 37 miliardi di dollari che gli Usa hanno prestato dall'inizio del conflitto. Interpellato sulla questione, un funzionario statunitense che ha preferito restare anonimo ha espresso scetticismo "sulla veridicità" delle informazioni relative ai mezzi militari. (Rel)