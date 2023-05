Usa-Danimarca: premier Frederiksen a Washington il 5 giungo, incontrerà Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro danese, Mette Frederiksen, si recherà in visita a Washington il prossimo 5 giugno, dove avrà un incontro con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Lo ha confermato la Casa Bianca in una nota. Durante il colloquio, i due leader discuteranno il futuro della partnership tra i due Paesi, dedicando particolare attenzione alla sicurezza transatlantica e alla collaborazione in campo economico. L’incontro rappresenterà anche una occasione per discutere il futuro del sostegno degli Usa e della Danimarca nei confronti dell’Ucraina, nel quadro dell’invasione russa. (Was)