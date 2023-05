Roma: Baglio (Pd), passo decisivo dell'aula a primo regolamento beni comuni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo traguardo è frutto di un lungo lavoro di confronto con il mondo associativo - si legge ancora -, i Municipi e la cittadinanza, che già nella scorsa consiliatura avevano sollecitato l'Amministrazione con una delibera di iniziativa popolare. Con il Regolamento offriamo per la prima volta alle cittadine e ai cittadini nuovi patti di collaborazione per interventi di cura, gestione condivisa e valorizzazione sociale e rigenerazione dei beni comuni. Ringrazio il sindaco, l'assessore Catarci, tutta la Giunta, i Municipi, le Commissioni consiliari per aver accompagnato con cura l'elaborazione di questo testo, un regolamento atteso da anni, che è stato più volte arricchito, modificato, integrato e che ci consentirà ora di rendere molto più forti i legami di comunità nella nostra città. Roma è anzitutto una città di partecipazione, all'insegna dei diritti delle persone e della rigenerazione condivisa del territorio. Con l'approvazione di questo Regolamento compiamo un notevole salto in vanti nel rapporto con la cittadinanza: il cambiamento di cui la città ha bisogno non si ottiene solo per i livelli istituzionali, serve anche il coinvolgimento e la valorizzazione tutte le energie vitali. Roma è il bene comune di tutti noi e ciascuno può e deve fare la propria parte", conclude Baglio. (Com)