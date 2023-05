Trasporti: per l'estate tornano i voli diretti per l'Australia, da Roma a Perth in 16 ore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2023 è un’estate di ripresa post Covid, "abbiamo recuperato tutti i nostri passeggeri point to point già ad aprile. Le persone che volevano venire a Roma lo hanno fatto in misura superiore a quanto succedeva prima della pandemia. Abbiamo una estate che sarà oltre il recupero del traffico. Una cinquantina di nuove rotte attivate nel corso del 2022, una quarantina quest’anno, vediamo che il mercato è robusto non solo per l'estate, si vede anche qualcosa per l’inverno 2023-2024. C'è una tendenza alla destagionalizzazione dei collegamenti perché Roma sta diventando una destinazione valida per tutto l’anno", ha concluso Bassati. (Rer)