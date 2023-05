Usa: Casa Bianca lavora “in buona fede” per un accordo sul debito, ridicole le affermazioni dei repubblicani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione Biden sta lavorando con grande impegno e in buona fede per arrivare ad un accordo con i repubblicani per alzare il tetto del debito federale. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. “Le affermazioni dei repubblicani, secondo i quali l’amministrazione non avrebbe compreso quanto sia urgente e necessario raggiungere un accordo, sono ridicole”, ha detto, aggiungendo che la presidenza Usa è “ben consapevole” di quanto il tema sia cruciale per i cittadini e le imprese. “Tuttavia, sta al Congresso fare il proprio dovere e alzare il tetto del debito, come già accaduto molte volte in passato”, ha concluso. (Was)