Usa: dipartimento Tesoro autorizza operazioni limitate a quattro imprese petrolifere in Venezuela

- Il dipartimento del Tesoro Usa ha emesso oggi una licenza che autorizza quattro imprese a sostenere operazioni con la compagnia energetica del Venezuela, Pdvsa. Nel dettaglio, il provvedimento permette ad Halliburton, Schlumberger Limited, Baker Hughes Holdings LLC, Weatherford International Sociedad Anónima, "a sostenere le transazioni e le operazioni necessarie per il mantenimento limitato delle operazioni essenziali in Venezuela o la dissoluzione delle operazioni con Pdvsa". Si tratta di imprese che dal 2019, in base alle sanzioni che la Casa Bianca ha comminato per denunciare le violazioni ai diritti umani compiute dal governo di Nicolas Maduro, non potevano operare nel Paese. La licenza non permette la ripresa delle operazioni produttive - come trivellazioni, riparazione o migliorie ai pozzi -, ma apre ad alcuni interventi di gestione, come quelli che garantiscono la sicurezza del personale. (Was)