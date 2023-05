Maltempo: Tajani, il nostro grazie a governi dei Paesi europei solidali con Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si mobilita la protezione civile a livello europeo. L'Italia sta ricevendo un grande contributo di solidarietà. Contingenti slovacchi e sloveni sono già al lavoro vicino Ravenna, da stasera in azione anche le squadre francesi. Ai governi di questi tre Paesi il nostro grazie". Lo ha scritto il ministro degli Esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. (Com)