Usa: Carolina del Sud, Senato approva divieto all’aborto in tutto lo Stato

- Il Senato della Carolina del Sud ha approvato una proposta di legge tesa a vietare l’aborto nello Stato, per tutti quei casi in cui è possibile rilevare l’attività cardiaca del feto tramite ultrasuoni: una condizione che si verifica tipicamente intorno alla sesta settimana di gravidanza. Il testo passerà ora al governatore repubblicano Henry McMaster, che dovrebbe firmarlo in tempi brevi. Ad oggi, nella Carolina del Sud è possibile sottoporsi ad una procedura di aborto fino alla 22ma settimana di gravidanza, anche se in tutto lo Stato sono solo tre le cliniche che offrono il servizio. La legge, in ogni caso, sarà probabilmente oggetto di un dibattito all’interno della Corte suprema statale, che negli ultimi mesi ha già bloccato una proposta risalente al 2021, tesa a vietare l’aborto dopo la sesta settimana. In quell’occasione, i giudici hanno affermato che il testo avrebbe rappresentato una violazione del diritto alla privacy sancito dalla Costituzione dello Stato. (Was)