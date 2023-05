Terzo polo: Renzi, speriamo scontro con Calenda si sia chiuso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le discussioni interne al Terzo polo “sono imbarazzanti, mettersi a discutere non ha senso: noi non abbiamo aperto questo scontro che ieri, pare, si sia chiuso. Speriamo”. Lo ha affermato il leader di Italia viva, Matteo Renzi, parlando dello scontro con Carlo Calenda, nel corso della registrazione della puntata di “Porta a porta” che andrà in onda questa sera su Rai1. “C'è una motivazione politica dietro quello che faccio, perché se stessi dietro agli insulti personali non andrei da nessuna parte”, ha poi aggiunto. (Rin)