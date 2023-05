Trasporti: per l'estate tornano i voli diretti per l'Australia, da Roma a Perth in 16 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 18 giugno ripartirà da Roma la tratta diretta tra l'Italia e l'Australia, che in 16 ore collegherà l'aeroporto di Fiumicino e quello di Perth. Dopo il successo riscontrato l'anno scorso, riprenderanno i collegamenti frutto dell'intesa tra Aeroporti di Roma e la compagnia australiana Qantas Airways Limited per tutto il periodo estivo, fino al 3 ottobre. Da Perth, il volo proseguirà poi verso Sidney. Il volo, operato da un aereo Boeing 787 900 di ultima generazione, con capienza massima di 236 persone, sarà operativo tre volte a settimana: il martedì, il giovedì e la domenica. Sono inoltre previste tre classi di biglietto: economy, economy premium e business class. Una iniziativa che l'anno scorso, effettuato per la prima volta dopo che il servizio si era interrotto per 19 anni, ha fatto registrare il 98 per cento di riempimento. (segue) (Rer)