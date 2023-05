Trasporti: per l'estate tornano i voli diretti per l'Australia, da Roma a Perth in 16 ore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'evento di presentazione del servizio, sono intervenuti il chief aviation officer di Aeroporti di Roma, Ivan Bassato, e Georgia Blackburn, regional general manager Uk, Europa, Medio oriente e Africa di Qantas Airways Limited. "E' molto positivo per noi che Qantas abbia deciso di tornare su Roma anche nel 2023", ha commentato il chief aviation officer di Aeroporti di Roma, Ivan Bassato. "Roma - ha aggiunto - si conferma come una destinazione estremamente importante e strategica nell’industria mondiale del turismo e del trasporto aereo. La rotta tra Roma e Perth - ha sottolineato - è l’unica rotta esistente tra il continente australiano e il continente europeo. L’anno scorso la rotta ha avuto un’ottima performance, con pochissimi posti liberi nel corso della stagione. E quest’anno le prenotazioni vanno nella stessa direzione. Non solo da quel mercato verso l’Italia ma con tutti i mercati connessi. Avere un collegamento diretto con l’Australia operato da una compagnia aerea come Qantas è motivo di grande soddisfazione e di grande orgoglio per noi, ed è una possibilità in più di viaggio per gli italiani ed europei verso l’Australia e viceversa. Non è solo Roma-Perth - continua Bassato -, ma una volta arrivato a Perth, il passeggero potrà continuare su tutto il network di destinazioni di Qantas in Oceania e nell'Asia sud orientale, e il passeggero che arriva a Roma, grazie alla collaborazione con Ita Airways, potrà continuare verso altre città italiane ed europee. Quindi questa è un’operazione di grande portata per noi". (segue) (Rer)