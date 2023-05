Roma: arriva il regolamento dei beni comuni, gestione condivisa di strade e parchi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per beni comuni s'intendono giardini, strade, piazze, parchi, muri, scuole, biblioteche, centri culturali e aggregativi, manufatti da sottrarre allo stato di abbandono, pertinenze inutilizzate, edifici in disuso, superfici e aree idonee per l'installazione di impianti per la produzione di fonti rinnovabili, spazi per attività sportive ma anche attività di promozione e tutela del patrimonio sociale e culturale: un festival o una commemorazione territoriale, ad esempio. In assenza di un regolamento, fino a oggi, cittadini e associazioni che volontariamente si sono presi cura di parchi o strade talvolta sono andati incontro a sanzioni e denunce per aver operato su beni pubblici senza alcuna autorizzazione e fuori dalle norme di sicurezza. Ciascun patto avrà una durata stabilita in modo concorde. "L'amministrazione mette un bene dentro una logica di condivisione ma non può dileguarsi del tutto: non c'è né un affidamento né una concessione a un altro soggetto del bene pubblico, è una condivisione integrale di risorse e responsabilità tra i firmatari del patto di collaborazione", ha chiarito Catarci. "Si mettono al centro le attività e non le porzioni di patrimonio, nell'alveo della collaborazione con la cittadinanza attiva si riconoscono beni comuni che possono essere valorizzati per l'interesse generale della collettività", ha aggiunto. (segue) (Rer)