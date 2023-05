Roma: arriva il regolamento dei beni comuni, gestione condivisa di strade e parchi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione, oltre a valutare la necessità di eventuali profili assicurativi connessi alla particolarità del bene, si assume l'onere di definire all’interno del patto le eventuali coperture assicurative obbligatorie per i cittadini attivi contro infortuni, malattia e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell’attività di cura dei beni comuni esonerando Roma Capitale da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti, anche in itinere, che dovessero verificarsi a seguito dell’espletamento della prestazione volontaria, ovvero causati da terzi. Nel caso in cui cittadine e cittadini attivi singoli o gruppi informali non fossero provvisti di copertura assicurativa l’amministrazione, nell’ambito delle proprie risorse, si impegna a individuare a favore degli stessi idonee tutele assicurative nei rami infortunio e responsabilità civile per danni causati a terzi o ai beni oggetto del patto. Le cittadine e cittadini attivi, da regolamento, sono manlevati da danni causati da terzi al bene oggetto del patto. "Nel regolamento rientrano i singoli ma anche i cittadini associati in qualsiasi tipo di formazione sociale, i minorenni delle scuole possono partecipare pur sotto la responsabilità di maggiorenni, rientrano le organizzazioni no profit e si discuterà della partecipazione delle imprese nella misura in cui vogliano partecipare con la loro dimensione di responsabilità sociale: il commercio di vicinato e l'artigianato, ad esempio, che hanno un ruolo nella costruzione di relazioni sociali nei quartieri. L'elemento non è la manutenzione ma la cura e la gestione condivisa dei beni comuni", ha concluso l'assessore. (Rer)