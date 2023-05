Argentina: a marzo attività economica a +1,3 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A marzo del 2023 l'attività economica dell'Argentina è cresciuta dello 0,1 per cento rispetto a febbraio del 2023 e del 1,3 per cento su anno. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Indec) pubblicando l'indice stimato mensile dell'attività economica (Emae), sorta di analisi del prodotto interno lordo non su base trimestrale. “Rispetto allo stesso mese del 2022, dodici settori di attività che compongono l'Emae hanno registrato incrementi a marzo, tra cui spiccano energia elettrica, gas e acqua (+13,6 per cento) e miniere e cave (+12,1 per cento)”, si legge in un comunicato. Il settore dell'industria manifatturiera (+3,1 per cento) ha avuto il maggior impatto positivo su anno, seguito da commercio all'ingrosso, al dettaglio e riparazioni (+3,6 per cento). Tre settori registrano cali, tra i quali si trova la voce agricoltura, allevamento, caccia e silvicoltura (-12 per cento). Questi settori hanno sottratto 1,1 punti percentuali alla variazione interannuale dell'Emae. (Abu)