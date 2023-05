Maltempo: Tajani a Forlì, da governo il massimo per sostenere questa terra meravigliosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha sostenuto oggi a Forlì "una riunione operativa con cittadini, imprese, associazioni e Protezione civile". Il governo, si legge in una nota "sta facendo il massimo per sostenere questa terra meravigliosa. I primi 2 miliardi serviranno per una ripartenza immediata. La Farnesina attraverso ICE, Sace e Simest ha stanziato 705 milioni. Da stasera sarà attivo un indirizzo email per le richieste delle imprese esportatrici: export.emergenza2023@esteri.it. L'Emilia Romagna ce la farà".(Com)