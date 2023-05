Roma: Pd Campidoglio, ok a regolamento beni comuni, da scuola a verde urbano regole certe per patti civici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi è stato approvato il primo Regolamento dell'amministrazione condivisa dei Beni Comuni di Roma Capitale, "un salto in avanti nell'affermazione del diritto di partecipazione da parte dei cittadini alla cura, gestione, valorizzazione sociale e rigenerazione dei beni pubblici". Lo si legge in una nota del Pd Campidoglio. E' un traguardo "frutto di un lungo lavoro di confronto con il mondo associativo - si legge anche-, i Municipi e la cittadinanza, che già nella scorsa consiliatura avevano sollecitato l'amministrazione con una delibera di iniziativa popolare. Molti gli elementi di novità del regolamento: per la prima volta potranno essere sottoscritti patti di collaborazione con le cittadine e i cittadini sia per la gestione dei beni comuni materiali, piazze, giardini, luoghi pubblici, sia per la promozione di quelli immateriali, legati alla cultura, alla memoria storica, alla creatività e all'inclusione. Inoltre si pone il principio base della condivisione di risorse e responsabilità tra tutti i sottoscrittori dei patti". (segue) (Com)