22 luglio 2021

- Gli appuntamenti previsti a Roma e nel LazioROMA- Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa alla Giornata della Legalità "Capaci 31 anni dopo" al Teatro di Tor Bella Monaca, via Bruno Cirino, 5 (Ore 9)– Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene alla cerimonia di intitolazione della targa toponomastica "Viale Piersanti Mattarella", Parco Virgiliano, entrata via Panaro angolo via Nemorense (Ore 11)– L'Assessore alla Cultura, Miguel Gotor, interviene alla cerimonia di intitolazione dell'Istituto Comprensivo Statale "Piersanti Mattarella". Via Cipriano Facchinetti 42 (Ore 9) (segue) (Rer)