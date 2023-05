© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ROMA- L'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale Barbara Funari interverrà al convegno "Roxanne e oltre", dedicato al nuovo servizio che ha ampliato il suo raggio di azione e si occupa della tratta e altre forme di sfruttamento di esseri umani. Verranno presentate le novità e i dati sulle attività svolte, con alcune testimonianze. Interverrà anche la delegata del Sindaco per i Diritti LGBT+ Marilena Grassadonia e il dirigente della Squadra Mobile della Questura di Roma Stefano Signoretti. Sala della Protomoteca – Campidoglio (Ore 9:30)- L'assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda Alessandro Onorato interviene alla Conferenza Stampa "Celebrity Games", l'evento di basket di due giorni con tornei per studenti, ragazzi con disabilità, in sedia a rotella e non udenti, che si svolgerà il 26 e il 27 Maggio presso l'area sportiva del Parco di Colle Oppio e culminerà con una partita tra celebrità del mondo dello spettacolo e dello sport. Partecipano, tra gli altri, l'artista Carl Brave e l'organizzatore Matteo Baruzzo. Campidoglio - Aula Giulio Cesare (Ore 10:30) (segue) (Rer)