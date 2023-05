Maltempo: Foti (Fd'I), serve collaborazione istituzionale non polemiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo Meloni "ha stanziato oltre 2miliardi di euro per l'emergenza alluvione. Le previsioni erano di uno stanziamento decisamente inferiore. Sono stati fermati gli adempimenti tributari contributivi, le rate dei mutui, viene messo in campo un contributo una tantum fino a 3mila euro per i lavoratori autonomi, cassa integrazione speciale per i lavoratori dipendenti: sono cifre importanti che dimostrano come il governo vuole far ripartire le zone colpite". Lo ha dichiarato a "Stasera Italia" in onda su Rete4, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. La collaborazione istituzionale con la Regione Emilia Romagna "è un ottimo segnale: fare polemica vuol dire disgustare l'opinione pubblica, c'è un'emergenza e occorre vincerla", ha concluso.(Rin)