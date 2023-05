Roma: Baglio (Pd), passo decisivo dell'aula a primo regolamento beni comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rafforzare la collaborazione tra amministrazione e cittadinanza attiva e stimolare il protagonismo dei territori per migliorare la fruizione individuale e collettiva dei beni comuni. "E' questo l'obiettivo del primo Regolamento dell'Amministrazione condivisa dei Beni Comuni di Roma Capitale che abbiamo approvato oggi in Aula Giulio Cesare. Una vera e propria rivoluzione della partecipazione civica per favorire sempre più la cura partecipata della città, per gli spazi pubblici come giardini, strade, piazze e per la valorizzazione di beni e attività immateriali legate alla cultura, alla memoria storica, alla creatività e all'inclusione. Vogliamo permettere alla cittadinanza che si prende già cura del nostro territorio, di uscire da un sistema privo di regole, per entrare in un meccanismo virtuoso di relazione con l'amministrazione locale, offrendo un quadro normativo per le iniziative civiche di gestione dei beni comuni", afferma in una nota la capogruppo del Partito democratico in Campidoglio Valeria Baglio. (segue) (Com)